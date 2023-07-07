Величие обречённых. Олег Борский – о "советском поколении"

С 24 февраля 2022 года у меня происходят частые жаркие споры с родным братом о войне в Украине. Он считает украинский народ во главе с Владимиром Зеленским прислужниками Запада и нацистами. В принципе, спорить с людьми, это произносящими, как правило, бесполезно. Но я продолжаю, потому что в брата верю. Его нельзя назвать представителем "глубинного народа". Он никогда не прислуживал власти, с радостью встретил перестройку, Владимиру Путину не доверял с самого начала. Телевизору он предпочитает художественную литературу.

Но и нынешнюю Украину брат не жалует. В войне всё же больше винит Киев, который "спит и видит, как помочь Америке уничтожить Россию". В ответ, согласно его логике, Россия должна демонстрировать силу. Но пока что особых успехов нет, потому что вся кремлёвская верхушка, по его словам, погрязла в коррупции, разграбила всё, что можно, армию в первую очередь. Но и "рассерженным патриотам" типа Игоря Гиркина не доверяет – "такие же шулеры!" Вроде бы несколько запутанные у брата взгляды, но частые беседы прояснили их природу: они не путинским оболваниванием, а советскими ещё мифами порождены. Эти остаточные мифы присущи многим россиянам старше пятидесяти, людям, которые выросли или начали формироваться в атмосфере противостояния СССР всему западному миру, на вере в "мощную армию родной страны", которая контролировала значительную часть Восточной и Центральной Европы и не только её.

Они уже затаили обиду, как немцы после Версаля

Многие из поколения россиян 50+ убеждены, что сила государства заключается в его кулаках: армии и флоте, ядерных бомбах. Научно-технический прогресс в их представлении должен служить, как правило, ВПК. И ничего страшного, что советская страна ездила на допотопных автомобилях, а бытовые приборы, мебель, одежду, продукты в основном привозили тогда из других, менее "великих" стран! И сейчас Россия не уделяет должного внимания высоким технологиям. Поэтому особо и не задумываются о том, что величие страны в XXI веке определяется уровнем диджитализации экономики, а не вооружением, которое, естественно, тоже в России отстаёт, как показала война в Украине.

Людей 50+ ныне в России почти 25% от всего населения, или почти 36 миллионов человек. Из них состоит почти все высшее руководство страны. Эти люди учились в советских, а не в западных вузах. Они зубрили марксизм-ленинизм, а не познавали передовые философские и экономические идеи. Внешнюю политику они впитывали через доктрины Брежнева, Громыко, Андропова. Нападение России на Украину люди "советского поколения" оправдывают необходимостью вернуть себе прошлое величие, реанимировать советскую внешнюю политику, подавить демократическое развитие Украины. Европейская по духу соседняя страна противна многим россиянам старшего поколения не меньше, чем Путину.

Конечно, любое обобщение хромает. И в СССР были отважные люди, боровшиеся за права человека и либерализацию, хотя их было не так много. Миллионы россиян увлеклись идеями демократии только во время реформ 1980–1990-х годов. При Путине демократическое движение разгромлено, "несогласных" изгоняют за рубеж, бросают в тюрьмы, убивают прямо в центре Москвы. Даже в этих условиях небольшая часть россиян "советского поколения" находит в себе смелось отстаивать европейские ценности, бороться с тоталитаризмом. Более того, такие люди для демократического движения на вес золота, поскольку за одного битого двух небитых дают.

Россия проигрывает войну в Украине, но от бредовых замыслов о "Русском мире" не отказывается, во многом из-за позиции миллионов представителей "советского поколения". Исследования ВЦИОМ показали, что у 22% россиян нет ни персонального компьютера, ни ноутбука. Напомню, что "советское поколение" в РФ составляет 25%. Похоже, эти цифры совпали не случайно.

Уничтожение Путиным демократических преобразований во многом происходило с опорой на эту возрастную категорию. Эти люди в основном радовались аннексии Крыма и агрессии против Украины, не задумываясь о международном праве: "Для великой державы никаких ограничений быть не должно!"

Сейчас они убеждены, что их "великая Родина" проигрывает войну Западу из-за "предательства Украины". Они уже затаили обиду, как немцы после Версаля. "Победить" мировоззрение "советского поколения" будет сложнее, чем оккупационную российскую группировку в Украине. Будущее во многом зависит от настроения этих людей, ведь они более активно голосуют на выборах, чем молодёжь. Если случится неожиданное, и в Россию вновь вернутся демократические реформы, примут ли их эти люди? Послевоенным властям придется постараться, чтобы сделать это поколение союзником, вероятно, с помощью социально-экономических мер.

В XX веке не было у России правителя, который бы не вёл войны или не участвовал в конфликтах, даже кратковременных типа венгерского 1956 года, чехословацкого 1968 года, Карибского кризиса, даже всего лишь двухлетнее правление Георгия Маленкова, после смерти Сталина, выпало на Корейскую войну с участием советских военных. Выйдя в 1989 году из Афганистана, армия ещё долго воевала в своей стране: в Карабахе, Абхазии, Молдове, Грузии, в Чечне… пока не была отправлена на убийственную для неё войну с Украиной.

Если наконец-таки в Кремле появится правитель, при котором внешние и внутренние войны прекратятся, то россияне это оценят. Любой человек должен понимать, что война отбирает у страны нормальное развитие. Ни советские, ни российские власти об этом особо не задумывались.

Олег Борский – московский журналист и блогер



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