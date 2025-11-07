Великобритания и ЕС снимают санкции с сирийского лидера аш-Шараа

Власти Великобритании в пятницу сообщили о снятии санкций с временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа. Решение было принято на следующий день после того, как Совет безопасности ООН официально снял международные санкции с аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. Лондон также исключил Хаттаба из санкционного списка.

Евросоюз также намерен снять санкции с сирийского лидера, пришедшего к власти после свержения Башара Асада в декабре прошлого года.

Международные санкции против аш-Шараа, который тогда был более известен под псевдонимом Мохаммад аль-Джулани, были введены в связи с тем, что он возглавлял радикальную исламистскую группировку "Джебхат ан-Нусра", впоследствии переименованную в "Хайят Тахрир аш-Шам", которая ранее была связана с "Аль-Каидой". Санкции были введены в 2014 году. Соединённые Штаты даже выписали награду за сведения, которые вели бы к поимке аш-Шараа, в размере 10 миллионов долларов.

"Хайят Тахрир аш-Шам" заявил о разрыве с "Аль-Каидой" ещё несколько лет назад. Сам аш-Шараа неоднократно подчёркивал, что более не является сторонником радикальных идей. Возглавляемая им группировка сыграла решающую роль в падении режима Асада. Возглавив страну, аш-Шараа заявил о роспуске вооружённых группировок и формировании единой армии.

Британия и ЕС ранее уже сняли часть санкций в отношении сирийского лидера, а также самой Сирии. Решение Совбеза ООН, которое поддержали как США, так и Россия, открыло путь к снятию остававшихся в силе ограничений. Лидеры стран ЕС и США уже ранее встречались с аш-Шараа, недавно он посетил с визитом и Москву, где его признали легитимным руководителем Сирии. В понедельник, как ожидается, сирийского лидера примет президент США Дональд Трамп. Разговор, как ожидается, будет идти в том числе о нормализации отношений Сирии и Израиля.



