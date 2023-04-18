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Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2

Участники февральских курсов обучения экипажей танков Challenger 2 в учебном центре Бовингтон на юго-западе Великобритании

Великобритания передала Украине 14 своих танков Challenger 2. Информацию подтвердили на официальной странице Вооруженных сил Великобритании в социальной сети Facebook.

Передачу Украине 14-ти танков Challenger 2 анонсировал ещё в январе глава британского правительства Риши Сунак. Тогда сообщалось, что военная помощь сможет прибыть на фронт в марте. Об этом информирует агентство УНИАН.

Для обучения работе с танками в Великобританию прибыли украинские военнослужащие. В феврале их подразделение посетил король Чарльз III.

В конце марта The Guardian сообщила о завершении курса обучения на танках Challenger 2 и возвращении украинских экипажей домой.

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