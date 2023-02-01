DW: Евросоюз обучит 30 тысяч украинских военнослужащих

Европейский союз намерен обучить 30 тысяч украинских военных использованию западной боевой техники. Об этом сообщает Deutsche Welle из штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. Кроме того, Евросоюз выделит Украине 25 миллионов евро на проведение разминирования. Официальные заявления, как ожидается, будут сделаны 3 февраля в Киеве на саммите "ЕС- Украина".
Перед началом саммита, 2 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с членами украинского правительства. Они обсудят возможности ускоренного вступления Украины в Евросоюз и возможность создания европейского трибунала, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за военную агрессию.
В ноябре прошлого года европейские страны создали миссию по обучению украинских военнослужащих (EUMAM). Тогда заявлялось, что подготовку пройдут 15 тысяч служащих ВСУ. Однако теперь это число решено увеличить вдвое. В частности, военных будут обучать управлению европейской бронетехникой, включая танки "Леопард-2", которые страны ЕС в ближайшее время начнут поставлять Украине.
В конце января Евросоюз выделил на подготовку украинских военных очередной транш в 45 миллионов евро.
- Бойцы ВСУ уже проходят обучение во многих странах мира. В Великобритании они осваивают управление танками "Челленджер-2". В Германии - бронемашинами "Мардер". В США - танками "Абрамс" и зенитно-ракетными комплексами "Patriot". Также подготовка украинских военных проходит в Чехии, Польше и государствах Балтии.
- По словам военных экспертов группы Conflict Intelligence Team, обучение экипажей танков может занимать от трёх месяцев и больше. Кроме того, для их использования необходимо подготовить технический персонал, который будет заниматься обслуживанием и ремонтом машин, и соответствующую инфраструктуру.
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