DW: Евросоюз обучит 30 тысяч украинских военнослужащих

Европейский союз намерен обучить 30 тысяч украинских военных использованию западной боевой техники. Об этом сообщает Deutsche Welle из штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе. Кроме того, Евросоюз выделит Украине 25 миллионов евро на проведение разминирования. Официальные заявления, как ожидается, будут сделаны 3 февраля в Киеве на саммите "ЕС- Украина".

Перед началом саммита, 2 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с членами украинского правительства. Они обсудят возможности ускоренного вступления Украины в Евросоюз и возможность создания европейского трибунала, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за военную агрессию.

В ноябре прошлого года европейские страны создали миссию по обучению украинских военнослужащих (EUMAM). Тогда заявлялось, что подготовку пройдут 15 тысяч служащих ВСУ. Однако теперь это число решено увеличить вдвое. В частности, военных будут обучать управлению европейской бронетехникой, включая танки "Леопард-2", которые страны ЕС в ближайшее время начнут поставлять Украине.

В конце января Евросоюз выделил на подготовку украинских военных очередной транш в 45 миллионов евро.