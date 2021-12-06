США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

США объявляют дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что, несмотря на это, американские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде.

"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года»,— сказала госпожа Псаки на брифинге.

Ранее о возможно дипломатической бойкоте Олимпиады говорил президент США Джо Байден. В качестве причин, кроме притеснения уйгуров в Синцзяне, он назвал нарушение прав человека в Тибете и Гонконге.

Инициативу США поддержала Австралия, но решения о дипломатическом бойкоте Олимпиады эта страна не принимала.

Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские спортсмены до конца 2022 года на Олимпийских играх и на чемпионатах мира не могут выступать с национальными флагом и гимном из-за допингового скандала.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.