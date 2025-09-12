Великобритания расширила санкции против России

Металлургическая компания "Русполимет", холдинг "Технодинамика", Брянский химический завод имени 50-летия СССР, Сарапульский радиозавод, предприятие химической промышленности "Анозит", производители конденсаторов "Реконд" и "Элеконд", институт технических систем "Синвент", Российский институт мощного радиостроения, Редкинский опытный завод, завод "Мезон" и Мытищинский приборостроительный завод внесены в список компаний, против которых власти Великобритании ввели санкции в ответ на российскую военную агрессию против Украины.

В санкционный список попали также сотрудничающие с Россией компании из Китая, Индии, Турции и Таиланда.

Санкции введены и против физических лиц. Это cовладельцы китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade россияне Алексей и Елена Малицкие и гражданин Азербайджана Шанлик Шукуров, связанный с турецкой компанией Mastel Makina.