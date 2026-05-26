Великобритания ввела санкции против 18 криптобирж и финсетей

Великобритания ввела санкции в отношении 18 криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей, которые использовались Россией для обхода предыдущих ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, опубликованном 26 мая.

Новые санкции коснулись системы международных платежей A7, которая, как утверждается, используется Кремлем для обхода западных санкций, финансирования военных покупок и обработки платежей от продажи нефти. По оценкам Лондона, в распоряжение Кремля могли вернуться более 1,5 млрд долларов благодаря использованию этой системы.

В прошлом году оборот A7 превысил 90 миллиардов долларов, заявляли в самой системе.

Новые санкции также затронули киргизский банк, три грузинские компании и крупную международную криптобиржу. Глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что Лондон продолжит целенаправленно ликвидировать теневую инфраструктуру, лишая Россию каналов снабжения.

Активы попавших под санкции компаний заморозят.

11 мая Лондон расширил санкционный список в отношении России, введя ограничения против еще 85 юридических и физических лиц.

В санкционный список попали, в частности, топ-менеджеры АНО "Диалог", глава Росмолодежи Григорий Гуров, министр молодежной политик "ЛНР" Юлия Величко, депутат "народного совета "ДНР" и боец смешанных единоборств Максим Швец, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и сотрудники "Агентства социального проектирования".