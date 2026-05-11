Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкционный список в отношении России. Ограничения введены против еще 85 юридических и физических лиц.

В санкционный список попали, в частности, топ-менеджеры АНО "Диалог", глава Росмолодежи Григорий Гуров, министр молодежной политик "ЛНР" Юлия Величко, депутат "народного совета "ДНР" и боец смешанных единоборств Максим Швец, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и сотрудники "Агентства социального проектирования".

Среди юридических лиц, включенных в санкционный список, – АНО Cтратегических коммуникаций "Каспий 2030", "Экспертный институт социальных исследований", "Институт развития интернета", медиа EUROVIEW и "Говорит Европа", Севастопольский государственный университет, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и санаторий "Здравница" в аннексированном Крыму.

Активы попавших под санкции людей и организаций должны быть заморожены, сотрудничество с ними запрещено, физическим лицам также закрыт въезд в Великобританию.