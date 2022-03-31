Власти Великобритании ввели санкции против учредителя государственного телеканала RT, медиахолдинга "Россия сегодня" и нескольких российских медиаменеджеров. Кроме того, в санкционный список попал генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Санкционный список расширен на 14 позиций. В него, кроме структур РТ, попали генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, генеральный директор RT Алексей Николов, руководитель агентства "Спутник" Антон Анисимов, Генеральный директор Фонда стратегической культуры Владимир Максименко, директор, кадровик и менеджеры соцсетей того же фонда, главный редактор журнала "Камертон" Светлана Замлелова и заместитель генерального директора канала "Россия", телеведущий Сергей Брилёв. У последнего есть британское гражданство.

У всех них будут заморожены британские активы, если они у них есть, им будет запрещён въезд в страну. Как это будет работать против Брилёва — не уточняется.