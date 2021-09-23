Венедиктов: следов вбросов в электронном голосовании не нашли

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании. Об этом написал в своём телеграм-канале глава штаба, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Он также опубликовал график электронного голосования в 198-м избирательном округе, где по его итогам самовыдвиженка Анастасия Брюханова проиграла поддержанному мэрией депутату Галине Хованской.

Этот график должен, по мнению Венедиктова, служить доказательством отсутствия фальсификаций.

Брюханова с этим не согласна. По её мнению, опубликованный график, напротив, содержит свидетельства фальсификаций.

Накануне Анастасия Брюханова в ютьюб-канале главы её штаба Максима Каца опубликовала видео, в котором содержатся утверждения о фальсификации электронного голосования.

Эту схему подробно описал один из авторов расследования Максим Гонгальский.

Авторы расследования обращают внимание на то, что по всем избирательным округам Москвы электронное голосование проходило в трёх практически идентичных фазах, причём с утра и до обеда в воскресенье 19 сентября, в так называемой быстрой фазе, число голосов за кандидатов "Единой России" резко выросло по сравнению с предыдущим периодом. "Сначала решили вбрасывать аккуратенько и по-тихому, размазывая голоса. Но к воскресению поняли, что дело плохо (посмотрели экзитполы, например) и надо срочно "поддать жару". Тут делали уж как придется, явно лихорадочно советовались с начальством и имели цель к двум часам все доделать, чтобы отчитаться об успехе" - пишет Гонгальский. Как именно технически производились предполагаемые "вбросы", в тексте не говорится.

В восьми из 15 округов в Москвы на выборах в Госдуму до подсчёта итогов электронного голосования лидировали кандидаты так называемого "Умного голосования" Алексея Навального, главным образом от КПРФ. По итогам электронного голосования все они проиграли кандидатам от власти.

Сторонники оппозиции обвинили власти в фальсификации электронного голосования. Венедиктов накануне пообещал провести пересчёт голосов, однако впоследствии уточнил, что речь пойдёт только о "сверке", которая - как уточнили в избиркоме - не будет иметь юридической силы.