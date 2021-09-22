Итоги онлайн-голосования в Москве предложили пересчитать

Общественный штаб по наблюдению за выборами предложил создать техническую группу, которая пересчитает итоги онлайн-голосования в Москве на прошедших выборах в Госдуму. Об этом сообщает руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Предлагается вывести в открытый доступ все графики и элементы по электронному голосованию. Венедиктов заявил, что подобные меры это "просто сверка" и пересчёт голосов не будет иметь юридической силы.

Итоги электронного голосования в Москве вызвали общественный резонанс. Оппозиция и наблюдатели считают, что результаты были сфальсифицированы. По итогам офлайн-голосования, в большинстве из 15 московских округов лидировали кандидаты, предложенные "Умным голосованием". Однако, когда появились результаты голосования через интернет, во всех 15 округах поменялись победители. Подозрение у наблюдателей и оппозиции вызывает то, что публикация итогов электронного голосования откладывалась несколько раз. Они появились в открытом доступе спустя полдня после выборов.

20 сентября в Москве на Пушкинской площади прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Выборы в Государственную думу проходили в России с 17 по 19 сентября.