Венесуэла: число жертв растёт, прибывают спасатели из-за рубежа

Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле, которое произошло вечером 24 июня, достигло 589, объявили власти страны. Пострадали около 3 тысяч. Это не окончательные данные - продолжаются спасательные работы, люди остаются под завалами многоэтажных домов. Специалисты опасаются, что счёт погибших будет идти на тысячи. Пропавшими без вести, по неофициальным данным, числятся около 50 тысяч человек.

Подземные толчки произошли с интервалом около минуты, при этом второй толчок магнитудой 7,5 был сильнее первого, он оценивается как наиболее разрушительный за более чем 100 лет. Больше всего пострадала густонаселённый прибрежный штат Варгас, в особенности город Ла-Гуайра, разрушения есть и в столице страны Каракасе. Как минимум десятки тысяч людей остались без крова.

Множество стран предложило свою помощь в спасательных и восстановительных работах. В их числе и Соединённые Штаты, которые направили в страну военных для оказания помощи. Американские спасатели участвуют в поисково-спасательных работах. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес поблагодарила Илона Маска за возможность бесплатно пользоваться связью через Starlink. Комментаторы отмечают, что важная роль США в оказании помощи показывает, насколько изменились отношения между Вашингтоном и Каракасом, ранее бывшие враждебными. В январе американские военные захватили в Каракасе тогдашнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Хотя у власти остались бывшие соратники Мадуро, отношения между Венесуэлой и США кардинально изменились.

Мексика направила в страну 250 спасателей, Испания - около 100, прибывают также специалисты из других стран региона и Европы, включая Колумбию, Швейцарию и Германию. Сообщается о проблемах в организации спасательных работ - страна долгое время находится в социально-экономическом кризисе. Больницы переполнены, сообщается о нехватке медикаментов.