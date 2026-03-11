Венецианская биеннале может остаться без денег ЕС из-за участия России

Европейская комиссия осудила решение организатора Fondazione Biennale разрешить России участвовать в 61-й международной художественной выставке Венецианской биеннале и пригрозила прекратить финансирование фонда. Об этом говорится в заявлении вице-председателя ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам поколений, молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа.

Они напомнили, что Еврокомиссия четко обозначила свою позицию в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, а государства-члены, институты и организации должны действовать в соответствии с санкциями ЕС и избегать предоставления площадки тем, кто активно поддерживает или оправдывает российскую агрессию.

"Это решение Fondazione Biennale несовместимо с коллективным ответом ЕС на жестокую агрессию России. Если Fondazione Biennale продолжит допускать Россию, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, предоставляемого Fondazione Biennale", – сказано в заявлении.

Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная 8 марта заявили, что Венецианская биеннале "не может становиться площадкой для отбеливания военных преступлений, которые ежедневно совершает Россия против украинского народа и культурного наследия". Они назвали "недопустимым" участие представителей России в международных художественных мероприятиях, а также призвали организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении РФ и сохранить свою принципиальную позицию.

Венецианская биеннале в 2026 году будет проходить с 9 мая по 22 ноября.

Cпецпредставитель Путина по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объявил, что Россия никогда не покидала биеннале и "всегда присутствовала в венецианском культурном пространстве".

Российская выставка на 61-й Биеннале современного искусства будет называться "Дерево укоренено в небе". В соцсетях шутят, что это дерево — "Орешник". Планируется серия звуковых перформансов, над которыми работают несколько десятков авторов. Первый покажут во время превью 6–8 мая, когда биеннале будет открыта только для аккредитованных журналистов. Проект координирует Российская академия музыки имени Гнесиных. Комиссаром павильона с 2021 года является Анастасия Карнеева, соучредительница компании Smart Art и дочь замдиректора Ростеха Николая Волобуева.