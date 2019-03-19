Дипмиссии Венесуэлы в США переходят под контроль Гуайдо

По сообщениям СМИ, три дипломатических представительства Венесуэлы в США перешли под контроль представителей Хуана Гуайдо, который был провозглашен временным президентом страны парламентом Венесуэлы. Они пытаются установить контроль над еще четырьмя. МИД Венесуэлы заявил, что данные действия являются нарушением международного права и призвал власти США предпринять меры для прекращения «незаконного» захвата.

По словам Карлоса Веккио, уполномоченного Гуайдо в США, он контролирует два здания в Вашингтоне в которых располагаются представительства военного и военно-морского атташе, а также помещение Генерального консульства Венесуэлы в Нью-Йорке. Веккио заявил, что в ближайшие дни представители Гуайдо намерены установить контроль над посольством Венесуэлы в Вашингтоне расположенном в престижном районе Джорджтаун. Однако для этого, уточнил Веккио, потребуется скоординировать процедурные вопросы с Госдепартаментом США и местными властями.

Массовые акции протеста в Венесуэле начались в конце января сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. Тогда же глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо был провозглашен временно исполняющим обязанности президента. Он потребовал проведения свободных выборов. Гуайдо поддержали США, подавляющее большинство стран Латинской Америки и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

На фотографиях представительств военного и военно-морского атташе видны помещения с почти обрушившимся потолком, шелушащейся штукатуркой, заваленные щебнем ковры и полное отсутствие мебели. Веккио заявил, что представительство военного атташе будет временно использоваться в качестве посольства. Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Сильва дистанцировался от режима Николаса Мадуро еще в январе и признал лидера оппозиции в качестве законного президента. По словам Веккио, 12 из 55 дипломатических сотрудников Каракаса в Вашингтоне решили остаться в США и поддержать Гуайдо. США еще на прошлой неделе отозвали всех своих дипломатов из Венесуэлы.

Венесуэла располагает обширным дипломатическим аппаратом в США, кроме Нью-Йорка генеральные консульства расположены в Бостоне, Чикаго, Хьюстоне, Новом Орлеане и Сан Франциско.