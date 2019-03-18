Николас Мадуро потребовал от правительства уйти в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал правительство страны уйти в отставку для "полной реструктуризации" кабинета министров, чтобы "защитить родину Боливара и Чавеса от любой угрозы" . Об этом написала в твиттере вице-президент Венесуэлы Делси. Сам Мадуро пока не делал официальных заявлений.

Согласно опубликованным 17 марта данным социологического опроса, проведенного венесуэльской компанией Meganálisis, почти 89 процентов жителей Венесуэлы высказались за то, чтобы президент страны и правительство ушли в отставку.

Венесуэла переживает глубокий политический и экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов, население испытывает дефицит продовольствия и медикаментов. На прошлой неделе несколько дней на большей части территории страны не было электричества из-за аварий на электростанциях.

Массовые акции протеста в Венесуэле начались в конце января - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. Тогда же глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента и потребовал проведения независимых выборов. Гуайдо поддержали США, многие страны Латинской Америки и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

В минувшую субботу Гуайдо отправился в поездку по стране, чтобы заручиться поддержкой в регионах в борьбе за отстранение Мадуро от власти. Турне Гуайдо должно завершиться в Каракасе масштабной акцией протеста, в ходе которой лидер оппозиции пообещал потребовать от Мадуро "вернуть народу" власть и освободить президентский дворец.