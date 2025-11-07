Венгерская MOL заявила о готовности уйти от поставок нефти из России

Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL накануне визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон заявила, что способна заместить до 80% поставок российской нефти топливом из других источников. Об этом сообщает Bloomberg.

MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами не только в Венгрии, но и в Словакии — двух государствах, которые остаются последними покупателями российской нефти в Евросоюзе.

В квартальном отчёте MOL уточнила, что альтернативные поставки могут быть организованы через хорватский трубопровод Adria в Адриатическом море. Он способен обеспечить до 80% потребностей венгерских и словацких НПЗ, не имеющих выхода к морю.

Вместе с тем, компания признала, что повлечёт за собой более высокие технические риски и логистические расходы.

Заявление MOL, опубликованное за сутки до встречи Орбана с президентом США Дональдом Трампом, может стать поворотным моментом, отмечает Bloomberg. Ранее и власти Венгрии, и сама компания настаивали, что у страны нет альтернативы российским поставкам.

Президент США Дональд Трамп принимает Виктора Орбана в Белом доме 7 ноября. Ожидалось, что в ходе встречи венгерский премьер, будет добиваться освобождения своей страны от американских санкций в случае продолжения закупок Будапештом российской нефти. В октябре под американские ограничения попали крупнейшие производители "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние предприятия.

Позиция MOL свидетельствует о готовности Будапешта продемонстрировать гибкость перед переговорами в Белом доме, где одной из ключевых тем станет вопрос энергетической независимости Венгрии, отмечает Bloomberg.

Больше новостей Радио Свобода: