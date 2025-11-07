Нефть, Россия, Украина. Что обсудят Дональд Трамп и Виктор Орбан

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме 7 ноября будет теплой и радушной, но все же за обедом не обойдется без вопросов.

Давно объединенные идеологией и риторикой, два лидера не пришли к единому мнению в вопросе об импорте российской нефти. А идею встречи Трампа и Путина в Будапеште пришлось отложить на неопределенный срок.

Освобождение от мер США, направленных на ограничение закупок российской нефти, похоже, является ключевым пунктом, который Орбан надеется обсудить в Вашингтоне.

Способность России вести войну с Украиной подпитывалась и оплачивалась экспортом нефти и газа. Поэтому США и ЕС ввели новые крупные санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ.

Он запросил исключение. Мы его не предоставили

Венгерская служба Радио Свобода, ссылаясь на источники в венгерском правительстве, сообщила, что там считали вероятным соглашение об исключении из санкций. В Европе уже есть прецедент: в прошлом месяце было принято решение временно исключить немецкое дочернее предприятие "Роснефти" из-под санкций.

Белый дом и Госдепартамент не ответили на вопросы Радио Свобода.

"Он запросил исключение. Мы его не предоставили... Виктор — мой друг. Он запросил исключение", — заявил Трамп журналистам 31 октября.

Санкции против российской нефти

В прошлом месяце Вашингтон объявил о санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла", — пытаясь заставить Путина начать переговоры о прекращении вторжения на Украину. Этот шаг может подвергнуть тех, кто ведёт с этими компаниями дела, вторичным санкциям.

Ранее Трамп угрожал ввести вторичные пошлины для стран, импортирующих российскую сырую нефть. В сентябре он призвал "все страны НАТО" прекратить эту практику. Он не упомянул Венгрию напрямую, но в прошлом месяце это сделал один из его самых высокопоставленных дипломатов.

"Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не строила никаких планов и не делала активных шагов" по отказу от поставок российских энергоносителей, — заявил посол США в НАТО Мэтт Уитакер в интервью Fox News 27 октября.

"Нашим друзьям в Венгрии придётся многое перепланировать", — добавил он, пообещав помощь США для достижения этой цели.

Орбан не скрывал своего недовольства по этому поводу.

На недавно заданный ему вопрос, не зашли ли американские санкции слишком далеко, он ответил: "С точки зрения Венгрии — да". Он также заявил, что прекращение закупок нефти станет "катастрофой", которая поставит экономику его страны "на колени".

В заявлении от 5 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не упомянул этот вопрос, возможно, чтобы умерить ожидания от заключения сделки в Вашингтоне.

"Нам, по сути, нечего предложить друг другу"

В заявлении Сийярто говорилось, что двусторонние отношения переживают "золотой век", и что переговоры будут сосредоточены на экономическом и энергетическом сотрудничестве, но подробностей не приводилось. Венгрия не является крупным торговым партнером США. В 2024 году дефицит США в торговле с Венгрией составил 9,4 млрд долларов, а экспорт всего 3,2 млрд долларов.

Источник в правительстве Венгрии сообщил Венгерской службе Радио Свобода: "Нам, по сути, нечего предложить друг другу", но добавил, что Орбан может согласиться на закупку сжиженного природного газа в США, несмотря на то, что ранее считал это невыгодным по сравнению с импортом российского газа.

Это, а также, возможно, незначительные закупки оружия и сотрудничество с американскими компаниями в области гражданской ядерной энергетики, может быть частью соглашения "услуга за услугу", предполагающего отказ от нефтяных санкций.

В состав делегации Орбана из 180 человек, которая будет использовать самолет, зафрахтованный у венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, войдут несколько министров кабинета министров, руководители предприятий и другие.

В заявлении Сийярто также был указан "мир на Украине" в качестве ключевой темы переговоров, и Будапешт был избран местом проведения саммита. Однако намерение Орбана провести встречу Трампа и Путина пока не осуществилось.

Позиция Орбана по Украине практически не изменилась с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года: он выступает против военной поддержки Киева и пытается предотвратить введение санкций против России.

Когда-то это сближало его с Трампом, но американский лидер, похоже, все больше разочарован нежеланием Путина идти на компромисс в мирных переговорах.

22 октября Трамп заявил: "Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у меня получаются хорошие разговоры, но потом они ни к чему не приводят". За его комментариями последовали новые нефтяные санкции, которые Путин осудил как "недружественные".

Противостояние Орбана членству Украины в ЕС может стать проблемой. Ещё в августе агентство Bloomberg сообщало, что Трамп звонил Орбану и настоятельно просил его прекратить блокировать переговоры Киева о членстве.

Такого телефонного звонка не было. Его не было

Однако Сийярто это опроверг. "Я хотел бы ясно заявить, что такого телефонного звонка не было. Его не было. Точка", — сказал он.

В преддверии визита Орбана этот вопрос вновь всплыл. На вопрос о том, высказывался ли Трамп 4 ноября в поддержку членства Украины в ЕС, президент Украины Владимир Зеленский ответил: "Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена ЕС".

"Мы говорили о блокировке некоторых пунктов венгерским лидером. И я попросил президента Трампа, если он меня в этом поддерживает, помочь нам. На что он сказал, что сделает всё возможное", — добавил он.

В тот же день Орбан ответил в социальных сетях.

"Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это перенесёт войну в Европу и перенаправит деньги венгров в Украину", — написал он.

В преддверии переговоров Трампа и Орбана Кэри Лейк, исполняющая обязанности генерального директора Агентства США по глобальным медиа, 5 ноября уведомила Конгресс о решении закрыть и прекратить финансирование венгерской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода, поскольку "она не соответствует национальным интересам США".

Эта служба была восстановлена в 2020 году решением Конгресса США.

Руководство Радио Свобода пока не прокомментировало ситуацию.