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Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба"

Венгерская нефтяная компания MOL и словацкая Slovnaft сообщили, что оплатили транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" и ожидают возобновления поставок в ближайшие дни. Об этом сообщает Novinky.cz. Прокачка нефти была приостановлена из-за того, что Россия не смогла оплатить транзит из-за введённых против неё санкций.

О прекращении транзита стало известно накануне, однако остановился он ещё 4 августа. Украинский государственный оператор магистральных трубопроводов "Укртранснафта" не получил денег за прокачку от российской "Транснефти" сообщила компания. На этом фоне цены на нефть 9 августа выросли. После сообщения об оплате они начали снижаться.

В июне Евросоюз согласовал шестой пакет санкции против России, предусматривающие отказ от российской нефти. Под запрет не попала трубопроводная нефть, доставляющаяся по южной ветке "Дружбы". Венгрия и Словакия сообщили, что не могут быстро её заменить.

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