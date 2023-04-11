Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа

Будапешт продлил соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам своего визита в Москву и переговоров с российским вице-премьером Александром Новаком. Запись выступления министра опубликована в его фейсбуке.

По словам Сийярто, главным образом поставки будут идти через газопровод "Турецкий поток".

В конце лета прошлого года Сийярто рассказал, что Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках газа в объёме около шести миллионов кубометров в сутки начиная с сентября вместо двух с половиной миллионов кубометров в августе.

В ходе сегодняшнего визита в Россию глава венгерского МИД отметил, что стороны договорились об отсрочке платежей за газ выше определённого предела в случае экстремального роста цен на топливо.

85 процентов поставок природного газа в Венгрию поступает из России, поэтому его бесперебойность крайне важна, подчеркнул Сийярто.

Сийярто также сообщил, что на переговорах обсуждался вопрос оплаты транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" – из Россию в Европу через Украину. Теперь Венгрия будет расплачиваться напрямую с Украиной, по территории которой идёт нефтепровод. Оплату будет производить компания MOL.

Кроме того, Сийярто встретился с главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и обсудил вопрос строительства в Венгрии атомной станции "Пакш-2". Стороны договорились внести изменения в документацию так, чтобы связанные с проектом процессы не попадали под западные санкции.

Венгрия – одна из немногих европейских стран, сохраняющих контакты с Москвой и союзниками на фоне продолжающейся войны России с Украиной.

Например, в феврале Сийярто посетил Минск, где встретился с белорусским министром иностранных дел Сергеем Алейником. Венгерский дипломат перед началом переговоров признал, что станет объектом критики и отметил о необходимости держать открытыми каналы связи. Источники Радио Свободы тогда отмечали, что во время встречи с главой белорусского МИД хотел выяснить возможности Минска для снижения напряжённости между Россией и Украиной.

Нападение России на Украину в феврале прошлого года вынудило многие европейские страны сократить импорт российских энергоресурсов – нефти, природного газа и угля – с тем, чтобы лишить Кремль валютных средств на ведение войны. В декабре Евросоюз запретил импорт российской нефти, перевозимой танкерами, и установил потолок цен на экспортируемую из России нефть. Он сейчас составляет 60 долларов за баррель.

Евросоюз также резко сократил импорт российского природного газа. Импорт упал с 31 процента в первом квартале прошлого года до 19 процентов в декабре. Место России в качестве главного поставщика газа в Евросоюз заняла Норвегия. 31 процент потребляемого странами Евросоюза газа ныне импортируется из Норвегии. США стали вторым крупнейшим экспортером природного газа и первым крупнейшим экспортёром нефти.

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