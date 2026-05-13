Венгрия вызвала российского посла из-за ударов по Закарпатью

Власти Венгрии вызвали российского посла в Будапеште, чтобы выразить ему протест в связи с воздушными атаками на Западную Украину, где проживает много венгров. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, который провел в среду первое заседание нового правительства.

Ранее министр иностранных дел страны Анита Орбан заявила, что Будапешт решительно осуждает удары российских беспилотников по Закарпатью.

Издание Telex отмечает, что реакция премьера стала резким поворотом по сравнению с прежним правительством Виктора Орбана. Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно вызывал западных послов из-за заявлений их политиков, но российского посла не вызывали даже после взлома систем венгерского МИД российскими хакерами в 2022 году, пишет Telex.

Президент Украины назвал "важным" заявление Петера Мадьяра. "Наша общая позиция важная для остановки этой жестокой войны. Благодарю за неравнодушие и сильную позицию!" – написал Зеленский.

Российская воздушная атака на Закарпатскую область 13 мая стала, по оценке местных властей, самой массированной с начала полномаштабной войны. Воздушная тревога объявлялась в Ужгороде, Мукачеве, Сваляве и других населенных пунктах.

Глава областной администрации Мирослав Билецкий сообщил в телеграме, что в ходе атаки в воздушное пространство Закарпатья залетело 11 российских дронов, есть попадания по объектам критической инфраструктуры в нескольких районах. Пострадавших нет.

Днем в среду 13 мая военная разведка Украины предупредила, что Россия начала против Украины комбинированную воздушную атаку, которая может оказаться продолжительной. По данным ГУР, в первую волну атаки Россия использует беспилотники для перегрузки систем ПВО. После этого российские военные переходят к использованию крылатых и баллистических ракет для ударов по объектам энергетики, предприятий военно-промышленного комплекса и зданий органов власти.

На первом этапе этой атаки Россия, по утверждению украинской стороны, выпустила почти 900 дронов. В Ивано-Франковске при попадании беспилотника в многоэтажку ранения получили восемь человек.

В Житомирской области госпитализированы две жительницы, во Львовской без электричества остались почти 10 тысяч абонентов.

В результате попадания российского беспилотника в жилой дом в Ровенской области погибли три человека.

