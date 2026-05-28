Верховная Рада одобрила соглашение о кредите ЕС в 90 млрд евро

Верховная Рада Украины 28 мая ратифицировала соглашение о беспроцентном кредите на 90 миллиардов евро с Европейским союзом.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады. За одобрение документа проголосовали 298 депутатов при необходимом большинстве в 226.

Как сообщается, документ дает возможность привлечь финансовую помощь от ЕС на общую сумму до 90 млрд евро в предстоящие два года. Эти средства будут направлены на покрытие дефицита госбюджета, обеспечение макроэкономической стабильности и укрепление оборонно-промышленного потенциала, в том числе производство и закупку вооружений.

"Погашение основной суммы займа будет осуществляться исключительно за счет репараций от Российской Федерации, а проценты будут покрываться бюджетом ЕС", — говорится в сообщении Верховной Рады. Иными словами, предполагается, что сама Украина возвращать кредит не должна - его погашение возможно только в случае, если по итогам войны Россия выплатит Украине репарации, они или их часть и пойдут на погашение кредита.

90 миллиардов, которые договорились выделить страны ЕС в конце прошлого года, будут разделены на "бюджетную" и "военную" части. Первый транш из "военной" части в размере 6 миллиардов, как ожидается, будет перечислен уже в июне. Для получения же "бюджетной" части есть ряд условий, в том числе принятие законопроектов о реформах, в частности в антикоррупционной сфере.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила сегодня, что первые выплаты возможны уже в июне.

Выделение кредита некоторое время блокировало прежнее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Кредит был разблокирован ещё до смены правительства, но после поражения Орбана на выборах и после того, как возобновился транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину.