Bloomberg: ЕС может ужесточить условия кредита на 90 млрд евро

Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, привязав часть выплат к дополнительным налоговым мерам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идёт о 8,4 миллиардах евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году. По данным агентства, в Европейской комиссии обсуждают план, предусматривающий выполнение дополнительных налоговых требований как условие для получения части средств.

В частности, Украине предлагают ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для компаний, работающих по упрощённой системе налогообложения, если их годовая выручка превышает четыре миллиона гривен. Сейчас такие предприятия платят около 5% от дохода.

По оценкам украинского Минфина, это изменение может приносить бюджету более 40 миллиардов гривен (примерно 907 миллионов долларов по текущему курсу) ежегодно.

Обсуждение проходит одновременно с переговорами Украины с Международным валютным фондом по отдельной программе на сумму свыше восьми миллиардов долларов. Фонд уже выделил полтора миллиарда долларов, но следующий транш – около 700 миллионов – остаётся под вопросом, так как Киев не успел в срок изменить налоговое законодательство и должен выполнить требования до июня.

Источники Bloomberg отмечают, что предлагаемые меры направлены на увеличение налоговых поступлений и укрепление устойчивости государственных финансов Украины на фоне продолжающейся войны с Россией.

Окончательное решение по инициативе пока не принято.

Днём ранее украинский Минфин опубликовал график поступления кредита: первые транши ожидаются в мае—июне 2026 года. В 2026 и 2027 годах Украина должна получать по 45 миллиардов евро ежегодно.

Всего за два года около 30 миллиардов евро предполагается направить на бюджетную поддержку, а 60 миллиардов — на военные расходы. Средства будут привлечены за счёт заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета Евросоюза.

Кредит был одобрен странами ЕС 22 апреля и утверждён Евросоветом. Одновременно был согласован 20-й пакет санкций против России. Ранее выделение средств блокировала Венгрия, однако, по данным СМИ, Будапешт снял возражения после возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".