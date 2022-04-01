Верховная рада одобрила закон о национализации имущества россиян

Верховная рада Украины одобрила закон о национализации имущества россиян, а также граждан любых стран, которые публично отрицают войну между Россией и Украиной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Закон, который поддержала Верховная рада, вносит изменения в ранее принятый закон о принудительном изъятии права собственности России и её резидентов. Теперь его действие будет расширено на физических лиц – граждан России и лиц, не являющихся гражданами России, но имеющих с ней тесную связь в виде места жительства или занятия основной деятельностью. Также имущество могут изъять у юридических лиц, которые работают в Украине, но их бенефициаром является Россия, и юридических лиц, у которых Россия прямо или косвенно владеет долей в капитале.

Под действие закона теперь попадают любые физические или юридические лица, которые публично отрицают войну России и Украины либо поддерживают российскую сторону. Изъять имущество разрешается также у компаний и граждан, которые не остановили или не прекратили свою экономическую деятельность на территории России во время военного положения в Украине.

Все имущество, которое будет национализировано, направят "в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации".

Всего на заседании 1 апреля Верховная рада проголосовала за 21 законопроект. Среди них – закон, повышающий налог на 50% для компаний, которые не захотели уходить из России; закон, запрещающий политические партии, оправдывающие или отрицающие нападение России на Украину; и закон, запрещающий символику, которую используют российские военные в боевых действиях на территории Украины.