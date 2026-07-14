Верховная Рада поддержала отставку премьера Юлии Свириденко

Верховная Рада Украины во вторник поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра, это автоматически означает и отставку всего правительства. За решение проголосовали 258 народных депутатов, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Юлия Свириденко возглавляла правительство почти год – парламент проголосовал за её назначение 17 июля 2025 года. Официального уведомления о том, кто является кандидатом на должность нового премьер-министра, пока нет.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления кабинета министров, и также анонсировал изменения в составе руководства правоохранительных органов.

Президент Украины поблагодарил Свириденко "за четкую, стабильную и эффективную работу в должности премьер-министра" и "предложил возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".

Свириденко после встречи с Зеленским фактически подтвердила, что покидает пост премьера, отмечает "Украинская правда". Во вторник это издание со ссылкой на источники в окружении главы государство передало, что Юлия Свириденко по состоянию на 14 июля не согласилась занять должность посла Украины в США. О возможности такого назначения говорил депутат Ярослав Железняк, следует из публикации "Украинской правды".