Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации

Верховная рада Украины в среду одобрила в первом чтении внесённый ранее правительством законопроект, направленный на упорядочивание воинского учёта и уточнение правил призыва в армию по мобилизации.

За документ голосовали 243 депутата при необходимых 226. Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" его не поддержали. Второе чтение намечено на 21 февраля, ожидается, что в документ внесут поправки. В случае принятия вступить в силу законопроект может в апреле.

Документ, который активно обсуждается в украинском обществе, в частности, предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. В законопроекте предлагается ввести меры воздействия на тех, кто проигнорирует повестки, в том числе ограничения на управление транспортным средством и блокировку счетов. Ограничения будут вводиться решением суда. Предполагается, что на воинский учёт должны встать и военнообязанные, живущие за пределами Украины, в ряде случаев им, если этого не произойдёт, могут отказать в консульстве в выдаче новых документов.

Предусматривается также, что повестки могут быть отправлены в электронном виде.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит ряд норм, противоречащих Конституции Украины, однако призвал принять документ в первом чтении, а ко второму - доработать его.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, один из докладчиков по документу, на фоне сообщений о возможной скорой отставке в Верховную раду не пришёл.

В украинском руководстве признают, что для успешной борьбы с Россией на фронте необходимо усиление мобилизации. При этом деятельность военкоматов нередко подвергается критике, в сети нередко публикуются видео, на которых сотрудники военкоматов вручают людям повестки на улице и в общественном транспорте, что вызывает неприятие многих. Новый законопроект призван упорядочить правила призыва, включая отсрочки от службы в армии.