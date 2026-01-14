Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Верховная рада Украины назначила Михаила Фёдорова министром обороны

Михаил Фёдоровё
Михаил Фёдоровё

Верховная рада назначила Михаила Фёдорова министром обороны Украины. За это решение проголосовали 277 депутатов. Это уже второе голосование за утверждение его кандидатуры, 13 января голосование провалилось – за назначение Фёдорова проголосовали только 206 депутатов из 226 необходимых.

Во время выступления в парламенте Фёдоров заявил, что идёт на должность министра обороны не как министр, построивший цифровое государство, "а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну".

В ближайшее время, по его словам, он намерен провести "глубокий аудит" в Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для увеличения финансового и социального обеспечения военнослужащих.

Михаил Фёдоров с 2019 года занимал пост вице-премьера и министра цифровой трансформации. В 2023 году к его функциям добавили инновации, развитие образования, науки и технологий. В президентской избирательной кампании Владимира Зеленского в 2019 году он отвечал за цифровое направление.

Зеленский заявил, что Фёдоров вовлечён в реализацию проекта "Линия дронов" (он направлен на развитие подразделения беспилотных систем) и демонстрирует высокую эффективность в цифровизации государственных сервисов и процессов.

Пост главы Минобороны с июля 2025 года занимал Денис Шмыгаль, до этого он около пяти лет возглавлял правительство Украины. Ему Зеленский предложил возглавить Минэнерго и стать первым вице-премьер-министром.

Второй удар "Орешником" по Украине
Embed
Второй удар "Орешником" по Украине

No media source currently available

0:00 0:22:13 0:00

Второй удар "Орешником" по Украине

Белгород без света

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG