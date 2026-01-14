Верховная рада Украины назначила Михаила Фёдорова министром обороны

Верховная рада назначила Михаила Фёдорова министром обороны Украины. За это решение проголосовали 277 депутатов. Это уже второе голосование за утверждение его кандидатуры, 13 января голосование провалилось – за назначение Фёдорова проголосовали только 206 депутатов из 226 необходимых.

Во время выступления в парламенте Фёдоров заявил, что идёт на должность министра обороны не как министр, построивший цифровое государство, "а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну".

В ближайшее время, по его словам, он намерен провести "глубокий аудит" в Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для увеличения финансового и социального обеспечения военнослужащих.

Михаил Фёдоров с 2019 года занимал пост вице-премьера и министра цифровой трансформации. В 2023 году к его функциям добавили инновации, развитие образования, науки и технологий. В президентской избирательной кампании Владимира Зеленского в 2019 году он отвечал за цифровое направление.

Зеленский заявил, что Фёдоров вовлечён в реализацию проекта "Линия дронов" (он направлен на развитие подразделения беспилотных систем) и демонстрирует высокую эффективность в цифровизации государственных сервисов и процессов.

Пост главы Минобороны с июля 2025 года занимал Денис Шмыгаль, до этого он около пяти лет возглавлял правительство Украины. Ему Зеленский предложил возглавить Минэнерго и стать первым вице-премьер-министром.