Верховный инфлюенсер Америки. История с видео в аккаунте Трампа 

В аккаунте президента США Дональда Трампа появился репост видео, содержавшего короткую вставку, содержание которой многие сочли расистским. Ролик простоял несколько часов, вызвал шквал возмущения и был удален. Трампу пришлось объясняться – чтобы остановить недовольство, в том числе среди республиканцев.

Репост, реакции и объяснения. Хронология

Минутный ролик с конспирологической теорией о машинах для голосования появился в аккаунте Трампа около полуночи 5 февраля и содержал в самом конце двухсекундную вставку из другого ролика, где лица экс-президента Барака Обамы и его супруги Мишель были наложены на тела обезьян из мультфильма.

Сравнение с обезьянами – старый расистский стереотип, с XIX века использовавшийся в США для дегуманизации чернокожих, оправдания рабства и сегрегации.

К утру 6 февраля пост вызвал шквал отрицательных реакций. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффри грубо обругал президента. Пост критиковали и республиканцы. Самым заметным стал комментарий Тима Скотта, единственного чернокожего сенатора-республиканца: "Самая расистская вещь, которую я видел от этого Белого дома. Президент должен это убрать".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт поначалу пыталась отвергнуть критику как "фальшивое возмущение", заявив, что двухсекундная вставка – фрагмент интернет-мема, где лица политиков наложены на персонажи мультфильма "Король Лев". (Видео было опубликовано в октябре в консервативном аккаунте мемов, Трамп представлен львом, перед которым склоняются другие обитатели джунглей). Axios утверждает, что сотрудники администрации "рефлекторно" стали защищать пост президента.

Это не остановило критику и призывы удалить пост. Ближе к полудню Белый дом, наконец, сделал это и заявил, что видео в аккаунте президента "было ошибочно опубликовано" неким неназванным сотрудником.

СМИ известны два человека, имеющих доступ к аккаунту Трампа: это заместитель главы администрации Дэн Скавино и ближайшая помощница президента Натали Харп.

Раздавались призывы сообщить, кто именно перепостил видео, и уволить этого человека.

Республиканка Кэти Бойд, сенатор от Алабамы: "Этот контент справедливо удален, он никогда не должен был опубликован, и это не то, кто мы есть как нация".

Ближе к вечеру Трамп сам объяснился с журналистами. Он сказал, что извиняться ему не за что, поскольку это не было его ошибкой, сам он просматривает "тысячи вещей" и видел только начало видео, "оно было в порядке", он отправил его сотруднику для публикации в сети, "никто не знал, что в конце" видео, а если бы знали, то "хватило бы ума удалить самим". На вопрос, осуждает ли он видео, Трамп ответил: "Конечно, осуждаю".

Критика поста со стороны республиканцев привела в негодование MAGA-инфлюенсера и активную сторонницу Трампа Лону Лумер. Она обвинила сенатора Скотта в саботаже, поскольку он "хочет лишить республиканцев победы на выборах и очернить президента".

Трамп, однако, сообщил, что говорил со Скоттом: "Тим – отличный парень, он на 100% понял" объяснения происшедшему.

Верховный инфлюенсер. Детали

СМИ именуют Трампа Influencer-In-Chief (или Poster-in-chief), то есть по аналогии с "главнокомандующим" – "главновлияющим" (или "главнопостящим"), ну или "верховным инфлюенсером". Это не случайно: Трамп, которому в июне исполнится 80, демонстрирует незаурядную энергичность и выносливость в своей сети Truth ("Правда"): десятки, порой сотни постов в день. Знаменитый рекорд – 1 декабря 2025 года, когда он в течение пары часов постил почти раз в минуту. Axios приводил график: 158 постов с 9 до 12 вечера. Президент действительно "просматривает тысячи вещей", как он сказал.

Эта интенсивность не сравнима с обычной активностью человека его возраста в соцсетях, да и других возрастов. По подсчетам Washington Post, она только росла: на втором сроке Трамп постил в три раза чаще, чем на первом. Газета приводит слова президента, что, мол, помощник назвал его "крупнейшим из всех инфлюенсеров".

Трамп превосходно чувствует интернет-тренды, идет в обход традиционных СМИ. В последней кампании он был открыт участию в подкастах, где была нужная ему аудитория, вроде популярного подкаста Джо Рогана. (Камала Харрис, кандидат в президенты от демократов, не пришла к Рогану и потом жалела).

Троллинг. Общая картина

Дональд Трамп пришел в политику, пообещав положить конец политкорректности. "У меня нет времени на полную политкорректность, и, если честно, у страны тоже нет на это времени", – сказал он в 2015 году и с тех пор грандиозно раздвинул границы допустимого, по крайней мере для себя. Трамп сделал много такого, что уничтожило бы карьеру любого другого политика – и был переизбран президентом.

Интернет-мемы – официальное оружие Белого дома, который в открытую прибегает к троллингу, подтруниванию и провоцированию оппонентов.

Возможные последствия. Большая картина

В США высшим судом для политиков являются избиратели, и до сих пор большинство, очевидно, не считало риторику Трампа дисквалифицирующим фактором, разделяя ее или полагая неважной в сравнении с существенными вопросами, в которых они отдавали ему предпочтение – вроде экономики или иммиграции. Многие республиканские политики копируют манеру Трампа, но пока не ясно, действительно ли так изменились границы допустимого, или это уникальное свойство нынешнего президента, которое уйдет вместе с ним.

В ноябре Трампу предстоит вести республиканцев на промежуточные выборы в Конгресс, от которых зависит судьба заключительной половины его второго срока. Республиканцы уже не только опасаются потери большинства в Палате представителей, но и начали волноваться за судьбу большинства в Сенате. Часть избирателей не радует состояние экономики, жесткие антимиграционные рейды в ряде городов тоже вызвали недовольство.

История с видео добавляется к списку причин для беспокойства республиканцев. NAACP, крупнейшая организация по защите гражданских прав и борьбе с расовой дискриминацией, прокомментировала видео: "Мы будем помнить об этом в ноябре".