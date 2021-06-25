Аятолла Хаменеи привился иранской вакциной

Верховный лидер Ирана привился первой дозой вакцины от коронавируса, разработанной Исламской Республикой. Фото и видео распространили местные СМИ.

В январе аятолла Али Хаменеи запретил импорт иностранных вакцин, заявив, что предпочел бы дождаться появления иранского препарата, которым могла бы "гордиться нация".

Собственная разработка Тегерана под названием COVIran Barekat создана на основе деактивированного вируса. Ее тестирование началось в конце декабря. На прошлой неделе препарат был одобрен национальным регулятором для экстренного применения.

Иранские власти не публиковали научных данных об эффективности своей вакцины, однако заверили, что она составляет порядка 85 процентов.

Теоретически Иран мог бы получить западные вакцины от COVID-19 по сниженной цене в рамках программы COVAX, однако международные банки не хотят вступать в контакт с Тегераном, опасаясь американских санкций.