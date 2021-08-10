Суд в Беларуси ликвидировал Белорусский ПЕН-центр

Верховный суд Беларуси вынес решение о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

По словам заместителя главы Белорусского ПЕН-центра Татьяны Нядбай, решение суда было ожидаемым, но организация не намерена сдаваться и подаёт жалобу.

Об иске министерства юстиции Беларуси о ликвидации Белорусского ПЕН-центра стало известно 22 июля. 19 июля, организация сообщила об аресте своего банковского счёта на основании решения Следственного комитета Беларуси.

Ранее ПЕН-центр обвинил белорусские власти в репрессиях против деятелей культуры. В отчёте организации отмечалось, что за первое полугодие 2021 года зафиксировано более 620 нарушений в отношении представителей культуры, то есть уже чуть больше, чем за весь предыдущий год.

Белорусский ПЕН-центр создан в 1989 году, с 2019 года им руководит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая входит в Координационный совет белорусской оппозиции.

Власти Беларуси не скрывают, что преследование НКО носит политический характер. Александр Лукашенко заявил, что "идёт зачистка", отметив, что это непростая задача, поскольку, по его словам, в подпадающих под запрет организациях работают тысячи граждан Беларуси, как он выразился, с "промытыми за чужие деньги мозгами".

В августе прошлого года в Беларуси начались массовые выступления против фальсификаций на президентских выборах и объявленной властями победы Александра Лукашенко. Тысячи участников протестов были задержаны, многие рассказали позднее о пытках и издевательствах. Возбуждены десятки уголовных дел.