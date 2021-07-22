В Беларуси подан иск о ликвидации ПЕН-центра во главе с Алексиевич

Минюст Беларуси подал иск в Верховный суд страны о ликвидации Белорусского ПЕН-центра.

В письме из суда, пришедшем в организацию 22 июля, говорится, что по иску Минюста возбуждено гражданское дело. Адресатов также просят явиться на допрос в 10 часов утра 20 июля для подготовки к судебному процессу. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на информацию в Фейсбуке от заместителя председателя Пен-центра Татьяны Нядбай.

Ранее в четверг стало известно, что Белорусский ПЕН-центр, возглавляемый нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, обвинил власти в репрессиях против деятелей культуры. В отчёте организации отмечается, что за первое полугодие нынешнего года зафиксировано более 620 нарушений в отношении представителей культуры, то есть уже чуть больше, чем за весь предыдущий год.

"Можно утверждать, что давление и репрессии, которые особенно сильно проявились с августа 2020 года, начиная с периода президентской кампании, по-прежнему не ослабевают, приобретают новые формы и затрагивают всё более широкий круг", - заявили в ПЕН-центре.

Ранее министерство юстиции подало аналогичный иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), отмечает "Интерфакс". 14 июля в офисе ассоциации прошёл обыск, после чего помещение опечатали. Были заморожены операции по счету БАЖ.

С 10-го июля в Беларуси у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях, у правозащитников прошло более 60 обысков. Следственный комитет связал обыски с подозрениями в причастности к теневым финансовым схемам.

С августа прошлого года по всей Беларуси продолжаются массовые выступления против фальсификаций на выборах и объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко. Тысчи участников протестов были задержаны, многие рассказали позднее о пытках и издевательствах. Возбуждены десятки уголовных дел.

США и Евросоюз не признали Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против официального Минска введено несколько пакетов международных санкций.