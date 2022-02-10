Верховный суд Чечни оставил под арестом Зарему Мусаеву

Верховный суд Чечни отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Она остается в СИЗО как минимум до апреля.

Представлявший интересы Мусаевой адвокат правозащитной организации "Комитет против пыток" Аркадий Шиндяпин рассказал Кавказ.Реалии о содержании апелляционной жалобы. В частности, там указывалось, что обвиняемая не признаёт себя виновной, что у нее есть дом в Чечне, где она может находится под домашним арестом, а также что она больна сахарным диабетом второго типа.

"В суд первой инстанции не было предоставлено документов о заболевании, он не мог учитывать состояние здоровья. Сейчас мы предоставили медицинское заключение", – сообщил Шиндяпин.

Зарема Мусаева на заседании суда выступала по видеосвязи, она подтвердила, что скрываться от органов следствия и правосудия не собирается, будет являться по первому требованию и просила смягчить меру пресечения.

"Как только мы получим мотивировочную часть решения, обжалуем его в кассации. Надежда была и в Верховном суде Чечни, поскольку состояние здоровья Мусаевой, обеспокоенность о нем, в том числе сотрудников СИЗО, должна была стать ключевым аргументом. Но чудес не бывает", – добавил юрист.