Верховный суд Чечни оставил под арестом Зарему Мусаеву

Верховный суд Чечни отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Она остается в СИЗО как минимум до апреля.
Представлявший интересы Мусаевой адвокат правозащитной организации "Комитет против пыток" Аркадий Шиндяпин рассказал Кавказ.Реалии о содержании апелляционной жалобы. В частности, там указывалось, что обвиняемая не признаёт себя виновной, что у нее есть дом в Чечне, где она может находится под домашним арестом, а также что она больна сахарным диабетом второго типа.
"В суд первой инстанции не было предоставлено документов о заболевании, он не мог учитывать состояние здоровья. Сейчас мы предоставили медицинское заключение", – сообщил Шиндяпин.
Зарема Мусаева на заседании суда выступала по видеосвязи, она подтвердила, что скрываться от органов следствия и правосудия не собирается, будет являться по первому требованию и просила смягчить меру пресечения.
"Как только мы получим мотивировочную часть решения, обжалуем его в кассации. Надежда была и в Верховном суде Чечни, поскольку состояние здоровья Мусаевой, обеспокоенность о нем, в том числе сотрудников СИЗО, должна была стать ключевым аргументом. Но чудес не бывает", – добавил юрист.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку у Сайди Янгулбаева на тот момент был статус судьи в отставке, задержали только его супругу – ее вывели из квартиры насильно, не дав одеться или взять лекарства (женщина страдает диабетом).
- Сразу по приезду в Грозный Мусаеву отправили на 15 суток в спецприемник по обвинению в оскорблении полицейского.
- Позже на нее завели уголовное дело – якобы из-за нападения на силовика. На время следствия суд отправил женщину в СИЗО на два месяца.
- Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения – до этого юристов не пускали в спецприемник, а позже предоставили документ, в котором женщина якобы отказывается от защитников. При встрече она рассказала, что не писала это заявление, и категорически отрицала предъявленные ей обвинения. По словам адвоката, Мусаевой необходима медицинская помощь.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров и его окружение выступали с открытыми угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, а в Грозном прошел митинг против них, на который, по данным СМИ, массово сгоняли бюджетников. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию, однако именно после встречи главы Чечни с президентом России в Москве 3 февраля Рамзан Кадыров и его приближенные перестали публично упоминать Янгулбаевых.
- 7 февраля российский оппозиционный политик Илья Яшин разместил онлайн-петицию с требованием к президенту Владимиру Путину отправить Рамзана Кадырова в отставку. За сутки под обращением подписались более 100 тысяч пользователей платформы Change.org. В Кремле заявили, что не воспринимают это требование всерьез.
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