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Правозащитник Абубакар Янгулбаев покинул Грузию из-за слежки

Абубакар Янгулбаев

Бывший юрист "Комитета против пыток" из Чечни Абубакар Янгулбаев по соображениям безопасности уехал из Грузии, где находился с конца декабря.

Янгулбаев рассказал сайту Кавказ.Реалии, что получил информацию о слежке за собой в общественных местах Тбилиси. "Мне об этом сообщили люди, специалисты в области безопасности. Сам я слежку не заметил, следовательно, она велась достаточно профессионально. Не стал испытывать судьбу и решил уехать. Однозначно слежка связана с угрозами высокопоставленных чиновников – Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, руководителей правоохранительных органов", – пояснил правозащитник.

Ранее Янгулбаев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступления главы Чечни Рамзана Кадырова и сотрудников силовых структур республики по фактам угроз убийством, подстрекательства к убийству из мотивов кровной мести, а также возбуждения ненависти и вражды. Текст выложен в телеграм-канале Янгулбаева.

Депутат Госдумы Адам Делимханов провел в инстаграме прямой эфир, в котором угрожал расправой родственникам братьев Янгулбаевых. Позднее угрозы Делимханова повторил ряд высокопоставленных чеченских силовиков.

Отвечая на вопрос, как Кремль видит разрешение противоречия в
вопросе кровной мести в Чечне, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: "Не могу вам сказать. Единственное что могу вам сказать: верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации".

  • Чеченские силовики считают сыновей бывшего судьи Сайди Янгулбаева причастными к созданию и модерированию оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Средний из них, Ибрагим, был заочно арестован в рамках уголовного дела, возбужденного против него за публикации в этом канале.
  • Глава отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев призывал живущих в Европе выходцев из республики отрезать головы членам семьи Янгулбаевых и привезти их в Грозный.
  • 20 января сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно, не дав даже одеться, вывезли мать правозащитника Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против неё уголовное дело. Следствие утверждает. Что Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового.

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