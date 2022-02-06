Правозащитник Абубакар Янгулбаев покинул Грузию из-за слежки

Бывший юрист "Комитета против пыток" из Чечни Абубакар Янгулбаев по соображениям безопасности уехал из Грузии, где находился с конца декабря.

Янгулбаев рассказал сайту Кавказ.Реалии, что получил информацию о слежке за собой в общественных местах Тбилиси. "Мне об этом сообщили люди, специалисты в области безопасности. Сам я слежку не заметил, следовательно, она велась достаточно профессионально. Не стал испытывать судьбу и решил уехать. Однозначно слежка связана с угрозами высокопоставленных чиновников – Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, руководителей правоохранительных органов", – пояснил правозащитник.

Ранее Янгулбаев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступления главы Чечни Рамзана Кадырова и сотрудников силовых структур республики по фактам угроз убийством, подстрекательства к убийству из мотивов кровной мести, а также возбуждения ненависти и вражды. Текст выложен в телеграм-канале Янгулбаева.

Депутат Госдумы Адам Делимханов провел в инстаграме прямой эфир, в котором угрожал расправой родственникам братьев Янгулбаевых. Позднее угрозы Делимханова повторил ряд высокопоставленных чеченских силовиков.

Отвечая на вопрос, как Кремль видит разрешение противоречия в

вопросе кровной мести в Чечне, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: "Не могу вам сказать. Единственное что могу вам сказать: верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации".