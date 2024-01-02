Верховный суд Израиля отменил закон о судебной реформе

Верховный суд Израиля признал неконституционным закон о судебной реформе, проведенный через парламент (Кнессет) правительством Биньямина Нетаньяху и нацеленный на урезание полномочий этого суда.

Законодательство лишало суд возможности отменять законы, которые он считает неразумными.

Нетаньяху и его союзники утверждали, что реформа нужна для ограничения чрезмерных полномочий неизбираемых судей. Критики реформы говорят, что поправки создают возможности для злоупотреблений властью, устраняя один из немногих эффективных механизмов контроля за правительством.

В распоряжении судей было несколько альтернативных вердиктов, но они приняли решение полностью отменить закон.

В партии Нетаньяху "Ликуд" выразили сожаление по поводу решения суда, принятого на фоне продолжающейся операции израильской армии в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Принятие законопроекта об ограничении полномочий Верховного суда вызвало в Израиле многотысячные протесты. Работники многих компаний, включая представителей крупного бизнеса, проводили забастовки.

Сотни резервистов, в том числе пилоты, в знак протеста отказывались от службы. Это вызывало опасения, что реформа и порожденный ею общественный раскол повлияют на боевую готовность Армии обороны Израиля.