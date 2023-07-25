Газеты в Израиле вышли с чёрными первыми полосами

Первые полосы крупнейших израильских газет вышли сегодня с чёрными прямоугольниками на первых полосах в знак протеста против судебной реформы. Надпись на титульных страницах – "Черный день для израильской демократии".

В понедельник вечером израильский парламент (Кнессет) одобрил в окончательном чтении первый закон в рамках судебной реформы, против которой протестовали сотни тысяч человек по всей стране. Новый закон ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством, которое формируется из депутатов.

Находящиеся в Германии судьи Верховного суда во главе с председателем Эстер Хают прервали визит, приуроченный к 75-летию государства Израиль, и экстренно возвращаются в страну, чтобы заняться рассмотрением исков, поданных против закона. На первом этапе суд, как ожидается, вынесет временное постановление, приостанавливающее действие закона, — до завершения рассмотрения апелляций по существу.

Если Верховный суд отменит принятый Кнессетом закон, то в Израиле может наступить конституционный кризис, когда правящая коалиция откажется выполнять решение судебных инстанций. При этом если закон не будет отменён, то противники реформы продолжат массовые протесты. К ним может присоединиться Гистадрут – израильский профсоюз.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его союзники утверждают, что реформа нужна для ограничения чрезмерных полномочий неизбираемых судей. Критики реформы говорят, что поправки создают возможности для злоупотреблений властью, устраняя один из немногих эффективных механизмов контроля за правительством.