Верховный суд ликвидировал оппозиционную партию ПАРНАС

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста и ликвидировал Партию народной свободы (ПАРНАС). Об этом сообщает ТАСС.

Партия в 2010-е годы была одной из немногих зарегистрированных оппозиционных политических сил. В её руководство входил убитый в 2015 году Борис Немцов.

Как сообщает "Медиазона", по данным Минюста, количество региональных отделений партии сократилось с 47 до 40, это меньше, чем половина регионов России. Во время заседания в Верховном суде представители ПАРНАС утверждали, что до сих пор действуют не 40, а 44 отделения. Формально, однако, и этого недостаточно, поскольку российские власти учитывают в числе субъектов федерации и украинские территории, об аннексии которых объявила Москва. С аннексированным Крымом, Севастополем и четырьмя областями число регионов достигает 89, именно на эту цифру ориентируются чиновники.

Ранее Минюст приостанавливал регистрацию ПАРНАС. В последнее время, в особенности после начала широкомасштабной войны в Украину, партия практически не вела деятельность.