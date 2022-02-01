Верховный суд: "Мемориал" посягнул на основы конституционного порядка

Российский Верховный суд считает, что признанный в России НКО-"иностранным агентом" "Международный Мемориал" "нарушает конституционный принцип равенства общественных объединений" и "тем самым посягает на основы конституционного правопорядка", из-за чего подлежит ликвидации. Этоследует из опубликованной в Сети мотивировочной части принятого в конце прошлого года решения о ликвидации одной из старейших российских правозащитных и историко-просветительских организаций.

Посягательством на основы конституционного правопорядка Верховный суд счёл в частности формулировку уведомлений о том, что "Мемориал" включён в реестр "иноагентов", которую использовала на своём сайте и в других материалах историко-просветительская организация.

"Международный Мемориал" несколько раз был оштрафован за отсутствие маркировки. В суде юристы организации указывали на то, что она оплатила все штрафы и в настоящее время маркирует все свои материалы в соответствии с законодательством.

Верховный суд, однако, придрался к формулировкам, которые использовал "Мемориал", указывая на свой статус "иноагента". Организация, в частности, упоминала о том, что обжалует решение о своём включении в реестр. Суд решил, что это нарушает закон. "Установленная законом обязанность некоммерческих организаций, включенных в Реестр, заключается фактически в воспроизведении приведенной нормы закона и не является обременительной и трудноисполнимой. Ни одна из исследованных судом маркировок Мемориала по своему содержанию и смыслу не соответствует этим требованиям и принятым судебным решениям" - говорится в решении Верховного суда. "Организация не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, нарушает права граждан на достоверную информацию" - считает суд.

Накануне стало известно, что "Международный Мемориал" подал апелляционную жалобу на решение о своей ликвидации.

Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала", удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры, 28 декабря 2021 года. 29 декабря суд Москвы удовлетворил аналогичное заявление на правозащитный центр "Мемориал" (также внесён в реестр "иноагентов").

Против ликвидации "Мемориала" выступили бывший президент СССР Михаил Горбачёв, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы. Противники ликвидации "Мемориала" указывают на работу этой организации по увековечению памяти жертв советских репрессий и на её правозащитную и просветительскую деятельность.