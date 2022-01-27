Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Верховный суд не стал пересматривать дело Тихонова и Хасис

Евгения Хасис и Никита Тихонов (архивное фото)

Верховный суд повторно признал законным приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис, осуждённым за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Это следует из определения коллегии Верховного суда, оглашенного в четверг, сообщает "Интерфакс".

Вместе с тем Верховный суд, как о том попросила прокуратура, изменил приговор Тихонову и Хасис. Их освободили от наказания по статье о незаконном обороте оружия, а Тихонова также за использование поддельного документа из-за истекших сроков давности.

Таким образом, суд оставил в силе пожизненное заключение Тихонову, назначенное непосредственно за убийство Маркелова и Бабуровой, а Хасис - 17 лет колонии общего режима.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве были признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободыпо делам об убийстве, незаконном обороте оружия и подделке документов.

9 декабря Президиум Верховного суда России отменил решение аппеляционной инстанции и отправил дело Тихонова и Хасис на новое рассмотрение в кассацию.

Пересмотр их дела начался после того, как Европейский суд по правам признал судебный процесс над бывшими членами неонацистской группировки "Боевая организация русских националистов" (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис несправедливым. Осужденные жаловались на предвзятость вынесшей им обвинительный вердикт коллегии присяжных.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG