Верховный суд не стал пересматривать дело Тихонова и Хасис

Верховный суд повторно признал законным приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис, осуждённым за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Это следует из определения коллегии Верховного суда, оглашенного в четверг, сообщает "Интерфакс".

Вместе с тем Верховный суд, как о том попросила прокуратура, изменил приговор Тихонову и Хасис. Их освободили от наказания по статье о незаконном обороте оружия, а Тихонова также за использование поддельного документа из-за истекших сроков давности.

Таким образом, суд оставил в силе пожизненное заключение Тихонову, назначенное непосредственно за убийство Маркелова и Бабуровой, а Хасис - 17 лет колонии общего режима.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве были признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободыпо делам об убийстве, незаконном обороте оружия и подделке документов.

9 декабря Президиум Верховного суда России отменил решение аппеляционной инстанции и отправил дело Тихонова и Хасис на новое рассмотрение в кассацию.

Пересмотр их дела начался после того, как Европейский суд по правам признал судебный процесс над бывшими членами неонацистской группировки "Боевая организация русских националистов" (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис несправедливым. Осужденные жаловались на предвзятость вынесшей им обвинительный вердикт коллегии присяжных.