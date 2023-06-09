Верховный суд Нидерландов: золото скифов из музеев Крыма вернут Киеву

Верховный суд Нидерландов утвердил решение о передаче коллекции скифского золота из музеев Крыма Украине. Об этом сообщает издание Hogeraad.

Решение Верховного суда положило конец конфликту вокруг скифского золота, который длится с 2014 года. Теперь музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать художественные ценности государству Украина, а не музеям аннексированного Россией Крыма.



Выставка "Крым – золото и тайны Черного моря" проходила в Амстердаме с февраля по август 2014 года. После аннексии полуострова Россия настаивала на возврате коллекции, Украина оспорила это решение.

В сложившейся музейной практике экспонаты обычно возвращают музеям, в которых они расположены. Однако украинское министерство культуры заочно изъяло золото у крымских музеев и передало их на хранение в киевский Музей истории Украины.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма Россией, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы крымских музеев на это решение заняло около пяти лет.

В октябре 2021 года Апелляционный суд в Амстердаме утвердил его и отправил в последнюю инстанцию в Верховном суде Нидерландов.

Глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов назвал решение Апелляионного суда "рейдерским захватом". В МИД России его посчитали политически мотивированным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил тогда, что доволен решением. "Мы всегда возвращаем своё. Вернули "скифское золото", вернём и Крым", – написал он.