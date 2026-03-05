Верховный суд оставил в силе приговор 17-летнему Арсению Турбину

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор 17-летнему Арсению Турбину, сообщает Сибирь.Реалии. Турбина в 2024 году приговорили к пяти годам колонии по делу об участии в террористической организации - в связи с его антивоенной позицией. Турбину на тот момент было 15 лет.

Заседание кассационной инстанции прошло в закрытом режиме по ходатайству матери осуждённого Ирины Турбиной, сообщает проект "Слово защите". Адвокат Турбина при этом просил отложить рассмотрение жалобы, поскольку подзащитный находится в карцере, не имея доступа к документам.

Турбина отправили в карцер за два дня до рассмотрения жалобы. Передачу от матери с вещами и продуктами в колонии не приняли.

Арсения Турбина приговорили к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации в июне 2024 года. Жителя города Ливны Орловской области осудили по обвинению в связи с признанном российскими властями террористическим Легионом "Свобода России". Следствие утверждало, что Турбин якобы по поручению организации раскладывал по почтовым ящикам листовки "Тебе нужен такой президент?", сфотографировался с бело-сине-белым флагом и завёл телеграм-канал "Свободная Россия".

В феврале 2026 года стало известно, что против Турбина в колонии возбудили ещё одно уголовное дело - об участии в массовых беспорядках.