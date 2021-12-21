Верховный суд оставил в силе приговор осуждённым по делу "Сети"

Верховный суд России во вторник отказался удовлетворить жалобу на приговор осуждённым по делу "Сети" Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову и оставил его в силе. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова.

Юрист заявил, что в дальнейшем приговор обжаловаться не будет, потому что в этом нет смысла. Черкасов отметил, что решение Верховного суда даёт право в течение полугода подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Виктор Филинков сообщил, что в оренбургской колонии ему по 12 часов приходится "смотреть в стену" в одиночной камере. По словам осуждённого, он уже четыре месяца живёт в одиночной камере. Филинков утверждает, что у него есть только один час в сутки, чтобы написать письма или читать книги.

Как пишет "Новая газета", в июне 2020 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновными в участии в террористической организации Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, назначив им семь и пять с половиной лет колонии общего режима соответственно. Бояршинову в апреле 2021-го сократили срок на три месяца, приговор Филинкову оставили без изменений. Еще семеро обвиняемых по делу "Сети" получили от 6 лет колонии общего режима до 18 лет строгого режима.

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Большинство обвиняемых утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного.