Верховный суд отклонил жалобу Навального на запрет жаргона

Верховный суд России отказал Алексею Навальному в требовании отменить запрет на использование заключёнными "слов и выражений, принятых в криминальной среде" - так называемого тюремного жаргона. Репортаж с судебного заседания, в котором Навальный участвовал по видеосвязи из колонии, вела "Медиазона".

Навальный узнал о запрете после того, как его отправили в штрафной изолятор за использование им выражения "под крышей". Выяснилось, что словарь тюремного жаргона, используемый ФСИН, был составлен ещё в советские времена, в 1983 году, при этом он относится к категории литературы для служебного пользования, и заключённым нельзя с ним ознакомиться.

По словам Навального, его угрожали отправить в ШИЗО также за слова "баланда" и "зэк", которые широко употребляются в том числе в прессе. Как утверждал оппозиционер, жаргон используют все в колонии, включая сотрудников ФСИН, но наказывают только его. "Жизнь образованного русского человека включает в себя использование этих слов, которые являются общеупотребительными", - заявил Навальный, приведя в пример в том числе многочисленных жертв репрессий из числа российской интеллигенции.

Навальный также указал на то, что слова, относящиеся к тюремному жаргону, употребляет в том числе Владимир Путин ("кинули") и представитель МИД Мария Захарова. Суд, однако, проигнорировал этот аргумент. Представитель Минюста в суде настаивала, что заключённые должны вежливо общаться друг с другом.

Перед началом заседания оппозиционер в беседе с адвокатом, которая попала в трансляцию, похвалил расследование своих соратников из ФБК о яхте, которую использует президент Владимир Путин, а также сказал, что узнал о предполагаемых отравлениях за границей нескольких российских журналисток и отметил, что некоторые из описанных ими симптомов были очень похожи на те, которые испытал он сам после отравления в 2020 году.

Навальный недавно был приговорён по новому уголовному делу к 19 годам колонии особого режима, однако пока продолжает находиться в колонии строгого режима во Владимирской области, где отбывает предыдущий, 9-летний срок. В ШИЗО его помещали более 15 раз, как он утверждает, по надуманным основаниям.