Алексею Навальному в колонии запретили произносить слово "крыша"

Политику Алексею Навальному, находящемуся в колонии строгого режима, запретили произносить слова, которые могут быть восприняты как уголовный жаргон, например, "хата" или "крыша". Об этом сообщается в его социальных сетях. По словам Навального, употребление "блатных" слов в разговоре может стать очередным поводом для помещения его в штрафной изолятор, даже если слова произнесены вне криминального контекста. Политик обратился в Верховный суд с требованием отменить это правило.
Как уточнил Навальный, запрет на употребление арестантами жаргонных слов регулируется справкой МВД СССР от 1983 года. Ссылка на документ содержится в письменном ответе, который он получил на свою жалобу. При этом какие именно слова нельзя произносить, ему неизвестно: предоставить полный список ему отказываются, ссылаясь на секретность документа.
"Вы можете, не опасаясь, говорить о домике бобра. Вас никто не тронет за песню из Бременских музыкантов. А меня за это посадят в ШИЗО", – иронизирует Навальный.
Политик также сообщил, что заседание суда по поводу его обращения состоится 23 августа.
- Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Это произошло сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления в России боевым ядом "Новичок".
- Изначально политик отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022-го вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в исправительную колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.
- 19 июня начался новый судебный процесс над Алексеем Навальным по делу об экстремизме. Политику может грозить дополнительный срок до 20 лет лишения свободы. Сам Навальный, российские правозащитники и международное сообщество считают его преследование политическим.
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