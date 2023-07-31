Алексею Навальному в колонии запретили произносить слово "крыша"

Политику Алексею Навальному, находящемуся в колонии строгого режима, запретили произносить слова, которые могут быть восприняты как уголовный жаргон, например, "хата" или "крыша". Об этом сообщается в его социальных сетях. По словам Навального, употребление "блатных" слов в разговоре может стать очередным поводом для помещения его в штрафной изолятор, даже если слова произнесены вне криминального контекста. Политик обратился в Верховный суд с требованием отменить это правило.

Как уточнил Навальный, запрет на употребление арестантами жаргонных слов регулируется справкой МВД СССР от 1983 года. Ссылка на документ содержится в письменном ответе, который он получил на свою жалобу. При этом какие именно слова нельзя произносить, ему неизвестно: предоставить полный список ему отказываются, ссылаясь на секретность документа.

"Вы можете, не опасаясь, говорить о домике бобра. Вас никто не тронет за песню из Бременских музыкантов. А меня за это посадят в ШИЗО", – иронизирует Навальный.

Политик также сообщил, что заседание суда по поводу его обращения состоится 23 августа.