Верховный суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Кара-Мурзе

Верховный суд России отложил на неопределенный срок рассмотрение кассационной жалобы на приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе по статье о госизмене и другим политическим статьям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Владимир Кара-Мурза находится в колонии в Омской области и не смог участвовать в заседании суда по видеосвязи по причине материалов, связанных с государственной тайной, в его деле. Об этом сообщили его адвокаты.

Кара-Мурза – один из самых известных российских оппозиционеров. Вину он не признаёт и считает своё дело политическим. Правозащитные организации признали его политзаключённым.

В апреле 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, о сотрудничестве с нежелательной организацией и о фейках про российскую армию. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Кремля. У политика, кроме российского, есть британское гражданство. Кроме того, он обладает бессрочным видом на жительство в США.

Ряд американских правозащитных и неправительственных организаций, а также общественных деятелей обратились 22 февраля, вскоре после смерти в колонии Алексея Навального, с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с призывом приложить все силы, чтобы добиться освобождения Кара-Мурзы. В письме также отмечается, что оппозиционер сможет стать "следующей жертвой Кремля", если США не будут решительно и быстро добиваться его освобождения. В письме указывается, что Кара-Мурза имеет вид на жительство в США и, следовательно, подходит под критерии для признания его американским правительством незаконно задержанным лицом и для включения в любой переговорный процесс с Россией об освобождении заключённых. Письмо подписали Freedom House, Human Rights Watch, National Endowment for Democracy и другие организации, а также ряд известных лиц, в том числе Уильям Браудер, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Майкл Макфол, Натан Щаранский.