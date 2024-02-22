Суд не удовлетворил иск Кара-Мурзы о бездействии СК России

Суд в Москве не удовлетворил иск оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы к Следственному комитету России о бездействии в расследовании его отравления. Об этом сообщает "Сота".

Кара-Мурза, осуждённый на 25 лет колонии, дважды – в 2015 и 2017 годах – оказывался в реанимации в состоянии комы с диагнозом "токсическое воздействие неуточнённого вещества". Оба раза он подавал заявления о преступлении, однако расследование проведено не было.

В ходе заседания политик напомнил, что журналисты Bellingcat, The Insider и Spiegel установили имена четверых сотрудников ФСБ – Романа Мезенцева, Александра Самофала, Константина Кудрявцева и Валерия Сухарева – которые негласно сопровождали его в поездках перед обоими отравлениями.

Кара-Мурза отметил, что некоторые из них, по данным журналистов, следили и за Борисом Немцовым перед его убийством в феврале 2015 года, и за Алексеем Навальным перед его отравлением в августе 2020 года, "которое было доведено до конца на прошлой неделе".

"По всей видимости, речь идет о некоем "эскадроне смерти" в структуре Федеральной службы безопасности. О группе профессиональных убийц на службе государства, задачей которых является физическое устранение политических противников путинского режима", – сказал Кара-Мурза на заседании, передают Сибирь.Реалии.

В ответ судья предложил политику не отходить от сути дела.