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Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело учёного Голубкина

Валерий Голубкин
Валерий Голубкин

Верховный суд России отменил решение суда апелляционной инстанции, утвердившего приговор по обвинению в госизмене, вынесенный Мосгорсудом профессору МФТИ, сотруднику Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину. Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Об этом сообщают российские государственные агентства.

С чем связано решение Верховного суда, пока не сообщается, однако речь идёт о крайне редком случае применительно к делам о госизмене. В кассационном производстве дело не рассматривается по существу, проверяются законность приговора и возможные нарушения законодательства в ходе следствия и суда.

Голубкин был приговорён в июне 2023 года Мосгорсудом к 12 годам лишения свободы, Первый апелляционный суд оставил приговор без изменений. Защита подала в Верховный суд кассационную жалобу.

По версии следствия, профессор-физик передавал учёным из Нидерландов отчёты, в которых содержалась государственная тайна.

Речь идёт о международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолёта на водородном топливе HEXAFLY-INT. По этому же делу ранее был арестован начальник Голубкина Анатолий Губанов, который также был осуждён на 12 лет. В проекте участвовали иностранные специалисты. Как подчеркивает "Первый отдел", все документы перед отправкой трижды проверяли эксперты – они не нашли в отчётах гостайны. Голубкин не согласился с обвинением, утверждая, что состава преступления в его действиях не было.

  • Физик Валерий Голубкин – специалист в области аэродинамики больших скоростей, автор более 130 научных работ и лауреат нескольких государственных премий и наград. Он был арестован в апреле 2021 года.
  • С 2018 года в России арестовали как минимум 12 учёных, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Как пишет в своём расследовании Русская служба Би-би-си, приказы об их арестах в ФСБ приходили напрямую от президента России Владимира Путина. Трое арестованных с тех пор скончались.

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