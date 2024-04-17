Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело учёного Голубкина

Верховный суд России отменил решение суда апелляционной инстанции, утвердившего приговор по обвинению в госизмене, вынесенный Мосгорсудом профессору МФТИ, сотруднику Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерию Голубкину. Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Об этом сообщают российские государственные агентства.

С чем связано решение Верховного суда, пока не сообщается, однако речь идёт о крайне редком случае применительно к делам о госизмене. В кассационном производстве дело не рассматривается по существу, проверяются законность приговора и возможные нарушения законодательства в ходе следствия и суда.

Голубкин был приговорён в июне 2023 года Мосгорсудом к 12 годам лишения свободы, Первый апелляционный суд оставил приговор без изменений. Защита подала в Верховный суд кассационную жалобу.

По версии следствия, профессор-физик передавал учёным из Нидерландов отчёты, в которых содержалась государственная тайна.

Речь идёт о международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолёта на водородном топливе HEXAFLY-INT. По этому же делу ранее был арестован начальник Голубкина Анатолий Губанов, который также был осуждён на 12 лет. В проекте участвовали иностранные специалисты. Как подчеркивает "Первый отдел", все документы перед отправкой трижды проверяли эксперты – они не нашли в отчётах гостайны. Голубкин не согласился с обвинением, утверждая, что состава преступления в его действиях не было.