Верховный суд РФ подтвердил право мобилизованных на АГС

Верховный Суд России подтвердил право мобилизованного жителя Ленинградской области , отказавшегося воевать по религиозным убеждениям, на альтернативную гражданскую службу. Об этом сообщает правозащитная организация "Школа призывника".

Как говорится в сообщении организации, Верховный суд признал возможной альтернативную гражданскую службу во время мобилизации, указав на несоответствие закона о мобилизации российской Конституции.

Решение было вынесенопо кассационной жалобе военкомата по делу жителя Гатчины Павла Мушуманского. По религиозным убеждениям он ранее вместо срочной военной службы проходил альтернативную гражданскую. Осенью 2022 года его, однако, призвали в армию в рамках так называемой частичной мобилизации. Мушуманский был отправлен в воинскую часть, однако оспорил призыв в суде — и выиграл.

Конституция предусматривает, что люди, которые не могут проходить военную службу по убеждениям, могут вместо неё пройти альтернативную гражданскую службу (АГС). В законе о мобилизации, однако, возможность пройти АГС не прописана. Ссылаясь на это, военкомат призвал Мушуманского, требуя от него принять присягу. Тот, однако, отказывался брать в руки оружие.

16 ноября прошлого года в первой инстанции — в Гатчинском городском суде — призыв Павла Мушуманского на военную службу был признан незаконным. Это решение в пользу мобилизованного оспорил в областном суде военный комиссар Гатчины и Гатчинского района. В марте Ленинградский областной суд отклонил жалобу военных властей. Только после этого Мушуманского отпустили из части, военные однако продолжали оспаривать решение суда.

В конце концов дело дошло до Верховного суда, который вынес решение в пользу мобилизованного. "Все судебные инстанции согласились с нашей позицией о том, что отсутствие закона, предусматривающего порядок реализации конституционного права, не может лишать граждан этого права", — прокомментировал адвокат Александр Передрук решение Верховного суда. Согласно ему, при призыве граждан по мобилизации необходимо учитывать конституционное право на АГС.