Бесправные члены общества. Репродуктивное насилие над женщинами

Акушерское насилие, ранние браки, стерилизация и осознанное желание женщин не иметь детей – все это темы, которые поднимаются в документальном фильме о репродуктивном насилии, вышедшем на платформе Premier. Ведущей фильма стала стендап-комик Юлия Ахмедова.

"Идею нам предложил креативный продюсер из Premier. Они хотели разработать серию документальных фильмов, в которых поднимаются женские темы", – рассказывает Наталья Реброва, один из продюсеров фильма.

Даже на похоронах свекрови соседки обсуждали, почему я до сих пор не родила ребенка

В качестве первой темы было выбрано репродуктивное насилие, потому что об этой проблема в последнее время начинают говорить все чаще. В российском обществе, по словам Ребровой, сохраняется множество стереотипов о женской репродуктивной функции. Женщин заставляют рожать, психологически давят на них со всех сторон, если они не хотят заводить детей, в то время как многодетных матерей упрекают в том, что они не умеют пользоваться средствами контрацепции, раз рожают так часто.

Сама Реброва тоже сталкивалась с репродуктивным давлением. "Мне 40 лет, и у меня нет детей. Я постоянно сталкиваюсь с вопросами со стороны даже не родственников, а просто знакомых: "Почему нет детей?". Однажды даже на похоронах свекрови бабушки-соседки сидели и громко обсуждали, почему я до сих пор не родила ребенка", – делится продюсер.

Для того, чтобы осветить тему наиболее полно, она вместе с другими авторами фильма решила сконцентрироваться не только на психологическом давлении. Так появилась история о женщине, которая хотела сделать стерилизацию, и хотя она имела право пойти на эту операцию по закону, никто ей не хотел ее делать.

А если у вас все дети погибнут, что будете делать? Вы же не сможете себе уже новых родить

В России, согласно закону "Об основах охраны здоровья", стерилизация может быть проведена по письменному заявлению гражданина в возрасте старше тридцати пяти лет или гражданину, имеющему не менее двух детей. Если есть необходимые для операция медицинские показания, первые два условия не обязательны.

Героиня фильма уже имела двух детей и больше рожать не планировала, тем не менее она сталкивалась с постоянными отказами и даже агрессией. "Ей прямо открытым текстом говорили: "А если у вас все дети погибнут, что вы будете делать? Вы же не сможете себе уже новых родить". По-моему, это совершенно жуткая история", – говорит Реброва.

Но если о том, что для принятия любого решения в области "иметь – не иметь ребенка" женщине приходится идти против всех, она догадывалась, то о термине "акушерское насилие" до съемок фильма не знала ничего. По словам продюсера, она даже не задумывалась, что врачи могут издеваться над роженицами и что женщинам приходится бороться за свои права даже во время родов.

Главным открытием стала история кавказской девушки, которую в 16 лет выдали замуж, а потом муж фактически ее насиловал, чтобы она родила ему ребенка. "То, что там практикуются ранние браки, можно было догадаться. Но то, что женщину заставляют делать аборт, если она беременна девочкой, потому что женщины должны рожать только мужчин, – это уже дикость, – уверена Реброва, – Девочек там воспитывают как полностью бесправных членов общества, которые даже не знают, что имеют право сказать "нет".

Девочки даже не знают, что могут сказать "нет"

Продюсер надеется, что будет еще работать над фильмами для Premier, связанными с женской повесткой. Планируется выпустить еще восемь–десять серий, в том числе о праве женщины на оргазм и о слатшейминге – осуждении женщин за их сексуальность.

Законодательные попытки ограничить репродуктивные права женщин в России ведутся уже давно. В 2011 году на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, согласно которому замужним женщинам нужно было получить согласие мужа на прерывание беременности. Предполагался также запрет на продажу препаратов для аборта без рецепта врача.

В 2013 году Елена Мизулина предложила ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, которые не дают женщинам времени на раздумья при прерывании беременности. В 2015 году она пошла дальше: вместе с другими депутатами внесла в Госдуму законопроект о запрете абортов вне государственных учреждений. Авторы документа также предлагали запретить оплачивать аборты из фондов ОМС.

В 2016 году о запрете абортов заговорили в РПЦ. Патриарх Кирилл подписал тогда петицию о запрете операций по прерыванию беременности. В 2018 году запрет абортов стали поддерживать власти отдельных регионов. Так в Белгородской области женщин перед абортом стали приглашать на беседы с православным священником и психологом. Чтобы получить направление на операцию, нужно было получить разрешение у обоих специалистов.

В 2019 году Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов заявил о необходимости приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание. Его поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин, поручив создать рабочую группу по изучению инициатив РПЦ, касающихся вывода абортов из ОМС.

В 2020 году инициативы стало более изощренными: в Минздраве, например, предложили создать аборатории в системе ФСИН и проводить прерывание беременности только там. А позже президент России Владимир Путин поручил усилить эффективность работы медучреждений по профилактике абортов.