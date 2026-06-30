Верховный суд США подтвердил право на гражданство по рождению

Верховный суд США во вторник отклонил инициативу президента Дональда Трампа ограничить право на получение гражданства страны по рождению.

"Все лица, родившиеся в Соединенных Штатах или прошедшие процедуру натурализации и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, в котором они проживают", - говорится в тексте решения. Оно было принято большинством в шесть голосов против трёх.

Нынешний глава Белого дома Трамп стремился отменить предоставление гражданства по праву рождения детям лиц, находящихся в США лишь временно или не имеющих на то надлежащего разрешения. Это было одним из главных приоритетов президента-республиканца в рамках ужесточения иммиграционной политики. Вернувшись на пост президента в прошлом году, Трамп подписал соответствующий исполнительный указ уже в первый день своей работы.

В Верховном суде сохраняется консервативное большинство, в которое входят трое судей, назначенных Трампом. Председатель суда, консерватор Джон Робертс, подготовивший текст принятого во вторник решения, заявил, что распоряжение Трампа противоречит положениям 14-й поправки к Конституции США, гарантирующей гражданство практически каждому, кто родился на территории Соединенных Штатов (за исключением лишь немногих особых случаев).

Ранее во вторник американский Верховный суд отменил ряд ограничений на финансирование избирательных кампаний, а также оставил в силе запрет на участие трансгендерных женщин в школьных спортивных соревнованиях. Суд рассмотрел иски учащихся из штатов Айдахо и Западная Вирджиния. С тех пор как штат Айдахо ввёл такой запрет в 2020 году, аналогичные меры приняли более двух десятков штатов.

Дональд Трамп в комментарии 30 июня назвал "прискорбным для страны" решение Верховного суда, связанное с правом на гражданство по рождению. "Однако мы можем легко исправить это в Конгрессе путем принятия соответствующего закона при поддержке президента", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Два других вывода суда Трамп приветствовал. "Верховный суд США только что вынес решение против участия мужчин в женском спорте. Это снимает нелепую ситуацию с повестки дня!!!", - написал глава Белого дома. Снятие ограничений на расходы на политические цели Дональд Трамп назвал "крупной победой для республиканцев".