Вернувшийся из Украины военный убил жену на глазах детей

В городе Заволжье Нижегородской области вернувшийся из Украины участник боевых действий убил жену на глазах собственных малолетних детей, сообщают несколько местных изданий.

По данным СМИ, 44-летний Александр Мамаев, служивший заместителем командира взвода, приехал из Украины неделю назад и решил отметить возвращение со своей семьёй. После распития алкоголя военному показалось, что его жена пытается завладеть принадлежащими ему деньгами. В результате Мамаев ударил супругу ножом, она скончалась от потери крови.

По данным телеграм-канала "ЧТД", родственники супружеской пары отказались забрать к себе их детей - мальчиков 6 и 7 лет. Скорее всего, их отправят в детский дом.