Вернувшийся из Украины военный убил жену на глазах детей

В городе Заволжье Нижегородской области вернувшийся из Украины участник боевых действий убил жену на глазах собственных малолетних детей, сообщают несколько местных изданий.
По данным СМИ, 44-летний Александр Мамаев, служивший заместителем командира взвода, приехал из Украины неделю назад и решил отметить возвращение со своей семьёй. После распития алкоголя военному показалось, что его жена пытается завладеть принадлежащими ему деньгами. В результате Мамаев ударил супругу ножом, она скончалась от потери крови.
По данным телеграм-канала "ЧТД", родственники супружеской пары отказались забрать к себе их детей - мальчиков 6 и 7 лет. Скорее всего, их отправят в детский дом.
- В последнее время участились случаи совершения преступлений военнослужащими, вернувшимися из Украины. Так, в Кировской области воевавший в составе ЧВК "Вагнер" бывший заключённый, ранее уже осуждённый за убийство, убил 85-летнюю пенсионерку, а в Карелии . вернувшийся с войны мобилизованный убил свою жену. По официальным данным МВД России, число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло за год почти на 30%. Лидерами по этому показателю стали Белгородская и Курская области, граничащие с Украиной.
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