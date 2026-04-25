Вероятно, российский дрон упал в Румынии и повредил имущество

В Румынии недалеко от границы с Украиной 25 апреля были обнаружены обломки двух беспилотников. Один из них, как сообщается, упал в районе города Галац и при падении повредил имущество. Пострадавших не было. Второй беспилотник, как говорится в заявлении Министерства обороны страны, был обнаружен в районе фермы возле села Векерень в уезде Тулча.

Румынские власти возложили ответственность за случившееся на Россию, которая в ночь на субботу подвергла Украину, в том числе граничащую с Румынией Одесскую область, массированной атаке дронов. В румынский МИД был вызван посол России.

Беспилотник, обломки которого были обнаружены в городе Галац, повредили столб электрического освещения и надворную постройку. Российские дроны и ранее залетали в Румынию и падали на территории страны, однако, как сообщил президент страны Никушор Дан, это первый случай, когда беспилотник повредил имущество в Румынии.

Два самолета Eurofighter Typhoon британских Военно-воздушных сил были подняты в воздух в два часа ночи с авиабазы в Фетеште. Пилоты получили разрешение на поражение дронов. Министерство обороны Румынии решительно осудило, как сказано в заявлении, безответственные действия России и подчеркнуло, что они являются новым вызовом региональной безопасности и стабильности в районе Чёрного моря.

Российская сторона пока не комментировала заявления румынских властей.